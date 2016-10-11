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    Хацкевич: «За ничью с Люксембургом нам не может быть никакого оправдания»

    Главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич остался разочарован ничьей с командой Люксембурга (1:1) в матче отборочного турнира к ЧМ-2018.

    «Здесь нужен был результат. Да, ребята отдавались, но не использовали моменты. Оправдания никакого не может быть. Такие игры нужно… Если нет класса, то за счет характера. Да, где-то удача отвернулась от нас.

    Но один удар в створ у соперника, рикошет... Уже ничего не вернешь, надо через это пройти и все равно быть сильными до конца», – заявил Хацкевич в эфире канала «Беларусь 2».

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2016 00:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2509

      panmon 11 октября 2016, 09:34

      Мда... Молодцы, чё!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 11 октября 2016, 01:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      да пошёл ты на хуй скотина, в большинстве проиграли, радует хоть одно, вы хуже сборной России

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