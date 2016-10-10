«Барселона» лишилась Силлессена на три недели

Голкипер «Барселоны» Яспер Силлессен выбыл из строя на срок до трех недель. Голландский страж ворот получил повреждение в расположении национальной команды. Медицинское обследование обнаружило у него травму правой лодыжки.

«У Силлессена выявлено растяжение связок в правой лодыжке. Он пропустит около трех недель. Серхи Роберто также испытывает проблемы со здоровьем, вопрос о его участии в ближайших играх решится на днях», – говорится в сообщении на сайте сине-гранатовых.