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    «Барселона» лишилась Силлессена на три недели

    Голкипер «Барселоны» Яспер Силлессен выбыл из строя на срок до трех недель. Голландский страж ворот получил повреждение в расположении национальной команды. Медицинское обследование обнаружило у него травму правой лодыжки.

    «У Силлессена выявлено растяжение связок в правой лодыжке. Он пропустит около трех недель. Серхи Роберто также испытывает проблемы со здоровьем, вопрос о его участии в ближайших играх решится на днях», – говорится в сообщении на сайте сине-гранатовых.

    Источник: ФК «Барселона»

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    10.10.2016 20:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 11 октября 2016, 00:41

      ох уж эти игры за сборную, уже третья травма для нас!

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