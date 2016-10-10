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    Марадона: «Потребуется 40 игроков, чтобы получить другого Тотти»

    Бывший нападающий «Наполи» Диего Марадона высказал мнение, что бессменный лидер «Ромы» Франческо Тотти может продолжать свои выступления в профессиональном футболе до 50-ти лет. По мнению легендарного аргентинца, для того, чтобы получить другого Тотти потребуется 40 футболистов Серии А. Напомним, «адзурри» и «джаллоросси» предстоит очный поединок в субботу, 15 октября, в рамках восьмого тура чемпионата Италии.

    «Тотти? Он может играть до 50-ти лет. Потребуется 40 игроков Серии А, чтобы получить другого Тотти. Игра в Неаполе будет очень непростой для «джаллоросси». Надеюсь, что «Наполи» добудет три очка. Пусть победит сильнейшая команда и это, безусловно, будет команда Сарри», – сказа Марадона.

    Источник: Football Italia

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    10.10.2016 19:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +122

      Эльхан 12 октября 2016, 23:40

      сказа МАРАДОНА

      0
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    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 10 октября 2016, 20:04

      Удачи тотти

      2
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