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    Василий Березуцкий отказался от вручения майки в перерыве игры с Коста-Рикой из-за нехватки времени

    Капитан сборной России Василий Березуцкий подчеркнул, что лично принял решение отказаться от церемонии вручения ему памятной майки в перерыве контрольного поединка против Коста-Рики (3:4). По словам 34-летнего футболиста, данное время нужно было потратить с пользой и выслушать установку главного тренера Станислава Черчесова на вторую половину игры.

    – Кому принадлежала идея отказаться от вручения вам памятной майки в перерыве в честь 100 матчей, проведенных в составе сборной?

    – Лично мне.

    – Почему?

    – Потому что на церемонию ушло бы около 10 минут. К тому моменту мы уступали со счетом 1:3. Нужно было выслушать тренера, перестроиться и понять, как изменить свою игру. Так что я не мог потратить это время на получение футболки или еще на что-то подобное.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.10.2016 19:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 11 октября 2016, 04:38

      ну выслушал и что? не думаю что Саламыч давал установку в компенсированное время игроков соперника в своей штрафной валить

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 10 октября 2016, 21:28

      да ладно со всеми может случиться вася не унывай все будет ок

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 10 октября 2016, 20:44

      Опаздывал на пенальти.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 октября 2016, 19:45

      Ага ты послушал и привез пенальти в наши ворота молодец,хорошо слушал наверно.

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