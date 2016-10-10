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  • Овчинников: «Слова о собаке? Не намерен отвечать на это, у меня много других дел»

Овчинников: «Слова о собаке? Не намерен отвечать на это, у меня много других дел»

10 октября 2016, 18:18
10

Тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников отметил, что не намерен отвечать своему коллеге из «Терека» Рамзану Цуцулаеву, назвавшему его ранее собакой. Напомним, член тренерского штаба армейцев высказался по поводу конфликта между главой союза ММА России Федором Емельяненко и чеченскими бойцами смешанного стиля, за что и удостоился нелицеприятных высказываний от Цуцулаева.

«Слова Цуцулаева про собаку? Всем желаю удачи, а коллегам здоровья и хорошего дня. Больше никаких комментариев по этому поводу не будет. Я никак не буду отвечать на это или действовать, у меня много других дел, я занят», – сказал Овчинников.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат Овчинников Сергей
Комментарии (10)
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Mi6
1476113597
Держись, Босс!!!
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Artemka69
1476113635
Сергей Иванович мужик!!!
Ответить
Dammit
1476115296
Ну и правильно. Зачем человеку говорить с собаками о собаках.
Ответить
MUKHTARR
1476115598
О футболе думать надо!!!
Ответить
Бан
1476116071
Что такое Цуцулаев? С чем это едят? Никто не знал и не узнает. Зато теперь ясно, что это обладает явной способностью вылизывать зад своего хозяина-тезки.
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serzhio1
1476117535
Да в жопу его, Серег. Забей. Умный промолчит.
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Fucking sportag
1476119303
Грамотно
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prtcs
1476122227
Как говорил ВВП " Кто как обзывается, тот так и называется".
Ответить
tootoo
1476122531
Вляпываться в историю было время? Комментировать всё подряд (и Сёмина, и Бубнова, и Емельяненко) есть время? А тут вдруг сразу много дел появилось..
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Молчуновский
1476196430
У Овчины, очко сжалось.
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