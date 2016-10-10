Овчинников: «Слова о собаке? Не намерен отвечать на это, у меня много других дел»

Тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников отметил, что не намерен отвечать своему коллеге из «Терека» Рамзану Цуцулаеву, назвавшему его ранее собакой. Напомним, член тренерского штаба армейцев высказался по поводу конфликта между главой союза ММА России Федором Емельяненко и чеченскими бойцами смешанного стиля, за что и удостоился нелицеприятных высказываний от Цуцулаева.

«Слова Цуцулаева про собаку? Всем желаю удачи, а коллегам здоровья и хорошего дня. Больше никаких комментариев по этому поводу не будет. Я никак не буду отвечать на это или действовать, у меня много других дел, я занят», – сказал Овчинников.