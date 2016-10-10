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    Отбор ЧМ-2018. Португалия уничтожила Фарерские острова, Латвия проиграла Венгрии

    Во встрече третьего тура отборочного раунда ЧМ-2018 в группе В сборная Португалии вдоволь поиздевалась над Фарерскими островами, отгрузив в их ворота шесть безответных мячей. Хет-трик на свой счет записал хавбек Адриен Силва. В других матчах Швейцария одолела Андорру, а Латвия проиграла Венгрии.

    ЧМ-2018. Отборочный раунд. Европа. Группа В. 3-й тур

    Фарерские острова – Португалия – 0:6 (0:3)

    Голы: 0:1 – А. Силва, 12; 0:2 – А. Силва, 22; 0:3 – А. Силва, 37; 0:4 – Роналду, 65; 0:5 – Моутинью, 90; 0:6 – Канселу, 90.

    Латвия – Венгрия – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гьюрчо, 10; 0:2 – Салаи, 77.

    Андорра – Швейцария – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Шер, 19 (с пенальти); 0:2 – Мехмеди, 77; 1:2 – Мартинес, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.10.2016 23:40
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +91

      frickmaster 11 октября 2016, 08:16

      чемпион Европы продолжает громить грандов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      гость shuh 11 октября 2016, 06:52

      что значит уничтожила фарьеры это футбольная страна?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Texac777 11 октября 2016, 00:24

      Как то так

      -1
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