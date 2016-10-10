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    Радимов: «До чемпионата мира работы у тренерского штаба непочатый край»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов дал оценку игре сборной России в товарищеском матче с Коста-Рикой (3:4). По словам специалиста, до чемпионата мира-2018 тренерский штаб должен серьезно поработать над национальной командой.

    «Думаю, более справедливым результатом была бы ничья. Хотя в средней зоне первый тайм наша команда провалила. Очень медленно выходили из обороны в атаку. Был нарушен баланс между линиями, опорные хавы постоянно опаздывали.

    Для глобальных выводов время еще не пришло. Тренер пока в поиске, знакомится с футболистами, варьирует тактику, состав. За три игры Черчесов понял, кто есть кто. В матче с Коста-Рикой у сборной были яркие отрезки, но и провальных хватало. Я не только о действиях в обороне. Настораживает, что многовато брака в передачах, причем теряли мяч в простейших ситуациях. Для нашей сборной это непозволительная роскошь. Если бы на месте Коста-Рики была Аргентина или Германия, все могло закончиться совсем печально. В общем, до чемпионата мира работы у тренерского штаба непочатый край», — сказал он.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.10.2016 06:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 10 октября 2016, 11:20

      Я не верю в эту сборную. И в Черчесова тоже не верю

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