Шатов: «Стадион «Краснодар» – лучшее, что я видел в жизни»

Полузащитник сборной России Олег Шатов после поражения национальной команды в товарищеском матче от Коста-Рики со счетом 3:4 восхитился стадионом «Краснодар», на котором прошла встреча. Отметим, что данная игра стала первой, которую приняла арена.

– Что скажете о стадионе?

– Это, наверно, лучшее, что я видел в своей жизни. Спасибо большое Сергею Галицкому за такой прекрасный стадион. Я буду с нетерпением ждать встречи с «Краснодаром», чтобы снова сюда вернуться.