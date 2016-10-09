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    Шатов: «Стадион «Краснодар» – лучшее, что я видел в жизни»

    Полузащитник сборной России Олег Шатов после поражения национальной команды в товарищеском матче от Коста-Рики со счетом 3:4 восхитился стадионом «Краснодар», на котором прошла встреча. Отметим, что данная игра стала первой, которую приняла арена.

    – Что скажете о стадионе?

    – Это, наверно, лучшее, что я видел в своей жизни. Спасибо большое Сергею Галицкому за такой прекрасный стадион. Я буду с нетерпением ждать встречи с «Краснодаром», чтобы снова сюда вернуться.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.10.2016 23:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +300

      Zeff 10 октября 2016, 15:53

      Поиграешь подольше, увидишь побольше.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 10 октября 2016, 09:06

      Нефартовый стадик

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 10 октября 2016, 07:31

      Свистит.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1446

      Loko_Roma 10 октября 2016, 07:24

      Вот она, причина поражения. Наши весь матч налюбоваться ареной немогли

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