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    Уренья: «Казалось, что судья немного помогал России»

    Нападающий сборной Коста-Рики Марко Уренья после победы в товарищеском матче над Россией со счетом 4:3 выразил мнение, что главный арбитр встречи Равшан Ирматов помогал сопернику в спорных моментах.

    – За счет чего удалось забить четыре мяча?

    – У нас отличная команда. Она осталась у нас с чемпионат мира. Вместе мы представляем большую силу. Неважно, какие игроки. Важна, какая команда. За счет этого мы победили.

    С этими парнями мы вместе играем уже шесть лет. Мы работаем по одной и той же системе. Было тяжело в начале, когда мы не попали на чемпионат мира в ЮАР в 2010 году. Потом стало легче. Мы привыкли к требованиям наставника. У нас появились новые игроки, которые внесли вклад в имеющиеся успехи.

    – Есть ли у вас премиальные за победу над Россией?

    – Нет, у нас нет такой опции. Мы играем за себя, за свою страну. Ты представляешь державу. У нас меленькая федерация, не как у вас. В ней нет денег на премиальные за матчи. Но нам это и не нужно. Мы играем за сборную. Это важно для всех парней.

    – Почему было так много фолов?

    – Я не знаю. Казалось, что судья немного помогал России. Но это неважно. Нам было приятно выиграть здесь.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.10.2016 20:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 октября 2016, 00:58

      Мудило, блин

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 9 октября 2016, 20:50

      Отвечал на вопросы и играл на поле как настоящий патриот своей державы, в отличии от некоторых, фамилии которых надоело уже вспоминать.

      -2
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 9 октября 2016, 20:13

      – Есть ли у вас премиальные за победу над Россией?

      – Нет, у нас нет такой опции. Мы играем за себя, за свою страну. Ты представляешь державу. У нас меленькая федерация, не как у вас. В ней нет денег на премиальные за матчи. Но нам это и не нужно. Мы играем за сборную. Это важно для всех парней.

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