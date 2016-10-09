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    Вайсс: «Последний шанс сборной Грузии – это матч против Уэльса»

    Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс заявил, что матч в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2018 против Уэльса носит определяющий характер.

    «Сегодняшняя игра с Уэльсом – это наш последний шанс. Грузия может отобрать очки у любого соперника, и мы не сдадимся. Мы играем неплохо. Видно улучшение качества. Но мы должны забивать и стараться сохранять баланс между линией обороны и нападения. Я уверен, что сегодня ребята сыграют достойно и сделают все возможное для того, чтобы не уступить валлийцам», – цитирует Вайсса «Спутник-Грузия».

    Матч Уэльс – Грузия начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.10.2016 17:04
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 9 октября 2016, 19:15

      ...0 шансов - первый удар и 1-0...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 9 октября 2016, 17:21

      Ага, последний пшик.

      2
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