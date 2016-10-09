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    Колыванов верит, что Черчесов даст Панченко шанс в сборной России

    Известный тренер Игорь Колыванов прокомментировал вызов в сборную России форварда «Динамо» Кирилла Панченко. По мнению специалиста, главный тренер российской сборной Станислав Черчесов даст шанс Панченко в национальной команде.

    «Очень рад, что Кирилл Панченко попал в состав сборной России. Я давно за ним слежу и в свое время хотел видеть его в «Уфе», но не получилось. Он заслужил право играть в национальной команде. Станислав Черчесов не просто так его пригласил и даст ему шанс проявить себя и свои бомбардирские качества в футболке сборной России.
    В «Динамо» у Кирилла получилось «выстрелить», сейчас ему самое время заявить о себе. Кирилл – хороший нападающий, который много забивает в непростом чемпионате ФНЛ. Там футбол более «мужской», играют кость в кость, а Панченко 11 мячей в 14 матчах забил», – заявил Колыванов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.10.2016 15:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 9 октября 2016, 18:04

      что этот черчес ваще завис с заменами

      0
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    • ...
      Рейтинг: +236

      Pilottt 9 октября 2016, 15:49

      Вообще в заявку не включил!!!

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