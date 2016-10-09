Капитан сборной Азербайджана: «Можно добиваться результата и при среднем составе»

Капитан сборной Азербайджана Рашад Садыхов поделился эмоциями после победы в матче с Норвегией (1:0), который проходил в рамках квалификации ЧМ-2018.

«Игра началась не так, как нам того хотелось Забили быстрый гол, и после этого все поменялось. Вынуждены были действовать более осторожно, с оглядкой на свои ворота. Радует, что все ребята бились до конца. Никто не боялся соперника, никто не остановился. На последнем Евро такие сборные, как Албания и Исландия показали, что можно добиваться результата и при среднем составе, за счет боевых качеств», — сказал он в интервью Azerifootball.