Галицкий: «Семечки – кубанская традиция? Человек должен эволюционировать»

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий прокомментировал запрет проносить на новый стадион клуба семечки.

«Почему все так привязались к семечкам? Вы сюда не семечки щелкать приходите, а футбол смотреть. Кубанская традиция? Человек должен эволюционировать.

Зачем вам стадион, если вы семечки больше любите? Для тех, кто очень чтит традиции, мы сделали семечки специально без скорлупы», – сказал Галицкий.

Напомним, под запрет попали также дудки и алкоголь.