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    Галицкий: «Семечки – кубанская традиция? Человек должен эволюционировать»

    Президент «Краснодара» Сергей Галицкий прокомментировал запрет проносить на новый стадион клуба семечки.

    «Почему все так привязались к семечкам? Вы сюда не семечки щелкать приходите, а футбол смотреть. Кубанская традиция? Человек должен эволюционировать.

    Зачем вам стадион, если вы семечки больше любите? Для тех, кто очень чтит традиции, мы сделали семечки специально без скорлупы», – сказал Галицкий.

    Напомним, под запрет попали также дудки и алкоголь.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.10.2016 19:00
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1171

      Argon 9 октября 2016, 19:26

      Вот и посмотрели. На входе отобрали и воду, и мармеладки у ребенка 6 лет. "Покупайте внутри, правила стадиона" - ответил стюард. А внутри, к с лову, даже пиво в свободной продаже.

      1
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      Рейтинг: +3505

      Fancyfall 9 октября 2016, 00:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      радует, что появился новый стадион, но что-то пафоса многовато...

      -4
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      Рейтинг: +6986

      sochi-2013 > Fancyfall 9 октября 2016, 10:07

      Если бы на вашу ОА бесплатно пускали дисциплинированных болельщиков гостей- вот где было бы пафоса.

      0
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      Рейтинг: +402

      Tri 9 октября 2016, 00:16

      Дудки то чем помешали?

      -1
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      Рейтинг: +256

      Ris 8 октября 2016, 23:32

      Семечки без скорлупы, пиво без алкоголя, секс без женщины. До тебя щелкали, и после тебя будут. И на Кубани, и на Дону. А что-бы скорлупы небыло на трибунах, второй пакетик брать нужно. Не сложно, правда?

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      Рейтинг: +79

      Giletka > Ris 9 октября 2016, 08:54

      Ага, а многие так поступают?

      1
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      Рейтинг: +256

      Ris > Giletka 9 октября 2016, 09:27

      Я поступаю так.

      0
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      Рейтинг: +6986

      sochi-2013 > Ris 9 октября 2016, 10:13

      Не смеши! Ты исключение.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Ris 9 октября 2016, 10:49

      Все равно же убирают после матча.достаточно 2пылесоса и не морочить людям головы.А насчёт,любите семечки-не приходите,так и в кинотеатр с плпкорном нк надо пускать,.Много народа будет?

      2
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      Рейтинг: +1171

      Argon 8 октября 2016, 21:04

      Посмотрим завтра, что будет в ассортименте у стюардов.

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      Рейтинг: +332

      семечкин 8 октября 2016, 19:58

      ага, для друзей ничего не жалко, как говорил старик Хоттабыч)))
      семечки без шелухи, алкоголь без градусов и дудки из чистого куска самого дорогого мрамора, в которых нет ни трещинки, ни щели....

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