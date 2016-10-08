Галицкий: «Семечки – кубанская традиция? Человек должен эволюционировать»

Вот и посмотрели. На входе отобрали и воду, и мармеладки у ребенка 6 лет. "Покупайте внутри, правила стадиона" - ответил стюард. А внутри, к с лову, даже пиво в свободной продаже.
Президент «Краснодара» Сергей Галицкий прокомментировал запрет проносить на новый стадион клуба семечки.
«Почему все так привязались к семечкам? Вы сюда не семечки щелкать приходите, а футбол смотреть. Кубанская традиция? Человек должен эволюционировать.
Зачем вам стадион, если вы семечки больше любите? Для тех, кто очень чтит традиции, мы сделали семечки специально без скорлупы», – сказал Галицкий.
Напомним, под запрет попали также дудки и алкоголь.