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    Шишкин: «Всегда готов выйти и сыграть на той позиции в сборной, на которой скажет Черчесов»

    Защитник «Локомотива» Роман Шишкин подчеркнул, что может сыграть на любой позиции в сборной России, которую определит для него главный тренер Станислав Черчесов. По словам игрока, главное для наставника национальной команды – знание футболистом своего дела и чувство ответственности. Завтра, девятого октября, россиянам предстоит провести контрольный поединок с Коста-Рикой. Игра пройдет в краснодаре и начнется в 16:00 мск.

    «Я готов сыграть и в четыре, и в пять защитников, мы наигрываем разные варианты. Тренер пробует каждого игрока на разных позициях, варьирует состав – для этого мы и тренируемся. Я не знаю, какую схему выберет завтра Черчесов, но я всегда готов выйти и сыграть на любой позиции, на которой мне скажет главный тренер.

    Я знаю Черчесова еще по работе со «Спартаком». Для него самое главное, чтобы футболист знал свое дело, понимал задачу и чувствовал ответственность. Если ты что-то делаешь, то должен делать это на 100 процентов. Станислав Саламович умеет ставить командную игру. С каждым днем мы узнаем друг друга лучше, учимся чему-то новому и вместе движемся к одной цели», – сказал Шишкин.

    Источник: ТАСС

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    08.10.2016 15:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 9 октября 2016, 08:18

      Вас уже нечему не научишь.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +62

      nik33 8 октября 2016, 18:41

      шишкин неплохой защитник.

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 8 октября 2016, 18:18

      Ага, побед ещё нет, но культик личности Черчесова уже создают.

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 8 октября 2016, 16:06

      Лишь бы не получилось, как на Евро. Там все играли, очень на своих позициях.

      1
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