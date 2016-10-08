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    Лемина попал в сферу интересов «Арсенала»

    «Арсенал» проявляет заинтересованность в услугах хавбека «Ювентуса» Марио Лемина. Минувшим летом 23-летнего игрока в своих рядах хотели видеть «Лестер» и «Шальке», теперь же «канониры» готовы всерьез побороться за габонца, стоимость которого составляет 20 миллионов евро.

    Лемина выступает в составе «старой синьоры» с лета 2015 года. Футболист изначально перебрался в Турин из «Марселя» на правах аренды, а перед началом нынешнего сезона «бьянконери» выкупили права на него его у провансальцев за 9,5 миллионов евро и подписали четырехлетний контракт.

    Источник: Football Italia

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    08.10.2016 14:26
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