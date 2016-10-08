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    Галицкий: «Стадион «Краснодара» не окупится никогда»

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий отметил, что вряд ли сможет когда-либо окупить новый стадион клуба. При этом он не стал называть сумму, в которую ему обошлось строительство арены.

    «Сумму инвестиций не скажу. Мы не планируем проводить здесь других мероприятий – концертов или что-то еще. Самоокупаемость? Мы должны научиться строить не только для себя, но и своих детей. Этот проект никогда не окупится. Но УЕФА, к счастью, не запрещает нам финансовым fair play строить стадион. Поймите, это больше, чем стадион. Это – точка притяжения», – сказал Галицкий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.10.2016 13:34
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +11370

      alp 8 октября 2016, 22:42

      очень хорошо сказал!

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      Рейтинг: +358

      Vladimir93rus 8 октября 2016, 19:04

      Галицкого в мэры города надо, он то наверняка воровать не будет, а будет делать все на благо жителей, кои он свои средства вкладывает в такие проекты ( там ещё возле стадиона он шикарнейший парк отстраивает,просто космос, и возле главного офиса магнита он на всю улицу парк сделал) и это все для людей) так что он может сделать если у него будет больше возможностей? Молодчина!! Стадион шикарен, и мне удостоилось раздобыть билеты на матч открытие)) будет круто! Но в мэры он вроде не хочет, видимо боиться что государство задавит!

      -1
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      Рейтинг: +73

      Эрк > Vladimir93rus 8 октября 2016, 19:11

      Да не, он просто не хочет. Ему это не интересно. На самом деле он очень эгоистичный человек, но по-хорошему. Он в каком-то интервью говорил, что его жизненная цель - зарабатывать деньги. Мол это как игра.

      -1
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > Vladimir93rus 8 октября 2016, 19:47

      лучше в президенты )

      0
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      Рейтинг: +295

      akku 8 октября 2016, 18:23

      Молодец, хорошо сказал.

      -1
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      Рейтинг: +57

      mixerson_kb 8 октября 2016, 18:10

      Галицкий лучший владелец клуба у нас в стране)))только Магнит его хромает с качеством))))

      -1
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      Рейтинг: +73

      Эрк > mixerson_kb 8 октября 2016, 19:13

      Да он к продуктам и их закупкам уже много много лет не имеет отношения. Этим заведует Тандер, который пришлось продать, чтобы бизнес жил дальше. А его заработок - это собственное производство + аренда торговых площадей

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 8 октября 2016, 17:05

      Митрофанроф: Мы окупим стадион за пару лет! Вот тока достроим )))

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 8 октября 2016, 15:50

      Человек дела. Главное, чтоб труды были не напрасны и чтоб не появился какой нибудь козёл, и не стал палка совать в колёса. Галицкому и команде всего доброго на их поприще.

      5
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      Рейтинг: +74

      koka7751 8 октября 2016, 15:44

      Балаболы, постройте сами хоть один стадион! Слабо?!

      2
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      Рейтинг: +767

      товрос 8 октября 2016, 15:38

      кто видел.Стадион красавец и находится он на юге.Галицкий говорил с удовольствием отдаст под игры сборной.Зачем его обсуждать МОЛОДЧИНА!!!

      5
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 8 октября 2016, 15:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нет, ребята, не тому дифирамбы поете. Как только Шестерочкам, Шмагнитам, Пердокресткам придет конец, тогда и стадиону с "Краснодаром" кранты. И это не за горами и мы доживем до этого и увидим воочию. Хотя, как играет "Краснодар", мне нравится.

      -10
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > Молчуновский 8 октября 2016, 15:30

      повесься..или застрелись..

      -1
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский > кошмарик 8 октября 2016, 15:31

      Это зачем же?

      -2
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      Рейтинг: +71

      brutus6666 > Молчуновский 8 октября 2016, 16:02

      Есть такие люди , что если он всю жизнь пролежал на диване и не сделал нихера , а только рассуждал , но другой в это время пашет как негр , строит пятёрочки и так далее , думает , работает сутками , чего то добивается , то лежащему на диване становится плохо ...но вот парадокс , ему плохо не от того что он на диване валяется , а от того , что другой добился чего то ))) Обычные неудачники и завистники если проще объяснять

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      Рейтинг: +122

      time_killer > Молчуновский 8 октября 2016, 16:39

      Предпосылок нет никаких. Они могут позволить продавать дешевле, чем маленькие магазины, значит, какой бы кризис не был, все равно не разорятся

      2
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      Рейтинг: +6986

      sochi-2013 > Молчуновский 8 октября 2016, 18:58

      Думаешь, что Галицкий его с собой унесет? Стадион то ОСТАНЕТСЯ!

      -1
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      Рейтинг: +73

      Эрк > Молчуновский 8 октября 2016, 19:14

      Что будет с Краснодаром после Галицкого внутри клуба уже известно. За это особо можно не переживать лет 100-150

      -1
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      Рейтинг: +1820

      gor77 8 октября 2016, 14:58

      Лет 10 назад в Сибири построили около 6 или 8 футбольных полей с искусственным покрытием при участии Алексея Смертина. На одном из них занимают дети футбольной школы Алексея Смертина. Уже мало кто может вспомнить, когда в Сибири и на Дальнем Востоке построили современный стадион. В основном строительство идёт с подачи известных спортсменов.
      А когда бизнесмен начинает вкладывать деньги в будущее, это больше говорит о человеке, чем о простом спонсорстве. Увы, таких у нас в стране очень мало.
      Краснодар - молодцы!!!

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