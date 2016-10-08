Овчинников: «Игнашевич – образец футболиста»

Бывший вратарь «Локомотива», а ныне тренер ЦСКА Сергей Овчинников назвал наиболее одаренных игроков футбольным интеллектом, партнерами которых он был в своей спортивной карьере.

«Я играл со многими футболистами. Не буду говорить про зарубежных игроков, хочу выделить Диму Лоськова. У него и человеческие качества на высочайшем уровне. Тот же Игнашевич, он столько лет играет на таком уровне. Мне посчастливилось с ним поиграть в «Локомотиве», а потом в сборной. На мой взгляд, он образец футболиста. Он очень умный защитник. Именно этих двух футболистов я и выделяю», – заявил Овчинников.