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    Окслэд-Чэмберлен: «То, что меня не вызвали в сборную Англии – это пинок под зад»

    Полузащитник «Арсенала» Алекс Окслэд-Чэмберлен прокомментировал свой невызов в сборную Англии. По словам футболиста, это событие стало для него «пинком под зад».

    «Это стало для меня пинком под зад. Я играю за сборную Англии с 18 лет, и хотя я не могу сказать, что считаю свое место в команде гарантированным, сборная казалась неотъемлемой частью моего сезона – играть за «Арсенал» и за сборную Англии было привычным делом для меня. Так что это стало потрясением.

    Я уже не молод. Мне 23, поэтому ты должен быть эффективным и играть как можно больше, чтобы заслужить возможность выступать за сборную Англии. Вернувшись в расположение сборной, я осознал, насколько это важно для меня», – цитирует полузащитника Fapl.ru.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2016 23:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +143

      Essence 7 октября 2016, 23:39

      "Я уже не молод.Мне 23."))))))Это говорит человек,который играет за арсенал в основе)))нашим бревнам говорят в 23,что им еще надо время)))

      1
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 7 октября 2016, 23:34

      "Я уже не молод.Мне 23."-завтра попрошусь на пенсию...)

      -1
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