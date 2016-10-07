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    Тотти: «Стать тренером? Не уверен, что справлюсь с большим количеством людей»

    Нападающий «Ромы» Франческо Тотти поделился мнением о возможности стать тренером, а также о наставнике римлян Лучано Спаллетти.

    «Стать тренером? С одной стороны, я этого хочу, но зная мое умение руководить большим количеством людей, сомневаюсь. Возможно, после завершения карьеры у меня что-то щелкнет, потому что многие игроки становятся тренерами. Мои отношения с Лучано Спаллетти? Хорошие. У нас хорошие отношения, выходящие далеко за пределы футбольного поля», – сказал Тотти.

    Источник: Football Italia

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    07.10.2016 23:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 8 октября 2016, 08:43

      Еще поиграет , надо съездить в США , Китай или к арабам денег заработать ........ 40 лет не предел .......

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