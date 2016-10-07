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    Голландия – Белоруссия. Промес выйдет в стартовом составе

    Определились составы команд на матч отборочного этапа чемпионата мира 2018 между сборной Голландией и Белоруссией. Отметим, что в стартовом составе оранжевых выйдет полузащитник «Спартака» Квинси Промес.

    Голландия: Стекеленбург, Блинд, ван Дейк, Брума, Карсдорп, Классен, Стротман, Вейналдум, Снейдер, Промес, Янссен.

    Белоруссия: Горбунов, Политевич, Бордачев, Сиваков, Поляков, Маевский, Риос, Корзун, Кривец, Гордейчук, Корниленко

    Матч начнется в 21:45 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2016 21:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1628

      IVANRUS777 7 октября 2016, 22:23

      Промес красавец! За белорусов конечно переживаю, как за братский народ, и при этом не могу не быть в этом матче персофаном Квинси) Растёт парень, живёт и дышит футболом. Есть чему у него поучиться нашим сборникам зазвиздевшимся.

      1
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      Рейтинг: +57

      mixerson_kb 7 октября 2016, 21:28

      БЕЛОРУСЫ УДАЧИ!!!!ПРОМЕС ДАВАЙ БЕЗ ТРАВМЫ))))

      2
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 7 октября 2016, 21:27

      Буду за Белоруссов!

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 7 октября 2016, 21:17

      Это что за состав у Белорусов ?

      -1
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