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    Кутепов: «Чувствую себя полноправным членом сборной России»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился ощущениями от пребывания в стане сборной России.

    – Кем вы себя чувствуете в сборной? Гостем? Новичком? Своим человеком?

    – Чувствую себя полноправным членом команды. Это уже мой второй сбор. Нет мыслей, что просто взяли потренироваться или на просмотр. Чувствую себя уверенно. Спасибо за это Станиславу Саламовичу.

    – Поначалу уверенности не было?

    – Волновался, конечно. Эмоции где-то через край били. Сейчас успокоился.

    – Раньше в сборной можно было четко понять, кто лидер, где костяк. А сейчас?

    – Костяк только формируется. Новая команда, новый сбор, все по-новому. Какие-то игроки добавляются. Сборная находится на стадии становления, как мне кажется.

    – Есть ощущение, что у всех здесь равные возможности?

    – Конечно.

    – Когда вас зовут в сборную, вы это воспринимаете как аванс или как признание заслуг?

    – Точно не как признание. Нельзя думать, что ты лучше других. Это тренерский выбор. Он решает, кого вызвать, а мы, со своей стороны, должны как следует работать, чтобы доверие оправдать. Бывает иногда, что появляется мысль: ага, раз меня вызвали, значит, я все делаю правильно. Но мысль эту надо тут же от себя гнать. Ни в коем случае не расслабляться. Наоборот – еще усерднее, еще больше.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.10.2016 16:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 7 октября 2016, 16:39

      ну ты уже член кб - общества

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