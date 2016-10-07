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    Романьоли о Буффоне: «Такие вещи случаются. Виноваты центральные защитники»

    Защитник сборной Италии Алессио Романьоли поделился эмоциями от матча отборочного этапа ЧМ-2018 против Испании (1:1), а также заявил, что ошибка Джанлуиджи Буффона – вина защитников.

    «Мы провели хорошую игру, но в первом тайме могли лучше. Мне было удобно играть по схеме с тремя центральными защитниками, я старался действовать с предельной концентрацией и максимально полезно. Мы хотели победить, но вы знаете, что Испания всегда много владеет мячом, нам пришлось что-то с этим делать. Было небольшое волнение в начале матча, но потом все стало нормально. Буффон? Конечно, такие вещи случаются. Но это действительно вина центральных защитников, тех, кто создал такую зону в центре обороны», – заявил Романьоли.

    Источник: Football Italia

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    07.10.2016 00:39
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