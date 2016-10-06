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    Отбор ЧМ-2018. Италия смогла уйти от поражения в матче с Испанией

    Сборная Италии, принимавшая на своем поле Испанию, смогла вырвать ничью. На гол Витоло на 55 минуте, итальянцы ответили мячом Де Росси, забитым с пенальти на 82 минуте матча.

    ЧМ-2018. Отборочный раунд. Европа.

    Италия – Испания – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Витоло, 55; 1:1 – Де Росси, 82 (с пенальти).

    Италия: Буффон, Барцальи, Бонуччи, Романьоли, Флоренци, Пароло (Белотти, 76), Де Росси, Монтоливо (Бонавентура, 30), Де Шильо, Эдер, Пелле (Иммобиле, 59).

    Испания: де Хеа, Карвахаль, Рамос, Пике, Альба (Начо, 22), Бускетс, Коке, Иньеста, Сильва, Коста (Мората,67), Витоло (Алькантара, 84)

    Предупреждения: Бускетс, 27; Витоло, 44; Коста, 45; Пароло, 50; Бонавентура, 62; Рамос, 75; Пике, 85; Бонуччи, 86.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.10.2016 23:39
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 7 октября 2016, 04:54

      Молодцы!

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 7 октября 2016, 01:25

      итальянцы красавцы))

      0
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      Рейтинг: +71

      Ден61 7 октября 2016, 00:11

      Итальянцы очухались во втором тайме.

      0
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      Рейтинг: +108

      dimsok 7 октября 2016, 00:05

      Норм матч!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 7 октября 2016, 00:03

      Верните деньги!!!Ставил на тм2.5 и написали ПРОИГРЫШ!!!
      http://bombardir.ru/online/98141

      0
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      Рейтинг: +445

      НИККО13 > Docentusa 7 октября 2016, 00:28

      Не обманывайте. Вы ставили на ТБ. У нас все записано.

      -2
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 7 октября 2016, 00:02

      я не понимаю этот мир, вератти на бочке, а играет всякий шлак!

      0
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      Рейтинг: +180

      гость shuh 6 октября 2016, 23:59

      норм

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