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    Баскаков: «То, что случилось с судьей Ивановым – несчастный случай. У всех такое бывало»

    Инспектор департамента судейства и инспектирования РФС Юрий Баскаков высказал мнение относительно ошибок судей в российском футболе и возможном приглашении иностранных арбитров.

    – Как вам идея Виталия Мутко вернуться к иностранным судьям в российском чемпионате?

    – Мы это уже проходили. Таким решением можно снять некоторое напряжение. Но вспомним прошлый такой прецедент – у нас полностью был провал на международной арене. На нас смотрели как на не очень серьезную организацию. Надо все взвесить. На мой взгляд, лучше применять высокие технологии, чем привлекать иностранцев.

    – Те иностранные судьи, которые приезжали к нам тогда, по квалификации были сильнее наших?

    – Абсолютно такая же у них была квалификация. Так же ошибались, просто резонанс был меньше, потому что иностранец взял и уехал, а у нас еще неделями это длится. Надо искать другие пути. Те же самые технологии, чтобы не получалось так, как в ситуации с Доменико Кришито. Разобрались бы в том эпизоде – не было бы проблемы никакой. Об этом надо думать.

    – Виталий Мутко сказал о каких-то наставниках для судей. Поясните?

    – Ничего нового, такая должность и сейчас существует. За опытными судьями и инспекторами закреплены молодые арбитры. Она действует, просто ее не афишируют. Есть группа судей, которая претендует на РФПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Их прекрасно знают, ими занимаются.

    – Сергей Иванов, который имеет в своем активе почти 80 матчей в Премьер-лиге, не нуждается в таком наставнике?

    – Он – арбитр ФИФА, опытный судья. Это был просто несчастный случай. У всех такое бывало. У меня в том числе, да у любого судьи. Так получилось, но он сильный арбитр, у него большое будущее на международной арене.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.10.2016 21:18
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 7 октября 2016, 18:18

      Оф. инфа , С.Иванов топит за Локо, ненавидит ЦСКА И СПАРТАК

      0
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 7 октября 2016, 18:15

      В матче с Зенитом, я зафиксировал 15 фолов оставленные без внимания, 3 из них привели к забитым голам в ворота Спартака, это уж слишком товарищ Иванов! При вашем назначения, на матч Спартака, я молюсь!

      0
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      Рейтинг: +1820

      gor77 7 октября 2016, 12:48

      Хреново, что сначала кричат, всех собак вешают на одного человека, а потом начинают... думать.(((( Особенно, если задействован аппарат чиновников. И ведь НИКТО потом не извинится.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 7 октября 2016, 09:29

      Скандал раздул обиженный Спартак. В этом и заключается несчастный случай. В десятках случаев голы не засчитывают, или засчитывают забитые рукой или вне игры, и ничего. А тут Промеса нежно обняли за талию, и всё , грянул гром )))

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 7 октября 2016, 07:49

      Мутко опять мутит аферу, теперь уже с иностранными судьями.....

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 7 октября 2016, 00:24

      таких ошибок в каждом матче не раз бывает... но свинота достала нытьём

      -2
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      Рейтинг: +123

      Bukmop 6 октября 2016, 23:47

      Мудко на мыло

      3
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 6 октября 2016, 23:25

      "Те же самые технологии, чтобы не получалось так, как в ситуации с Доменико Кришито." про какие технологии он говорит??? какие технологии могли зафиксировать фол? Видео повторы? или я что-то не понимаю... тогда как в хоккее делать надо 3 по 20 или что-то еще несусветное выдумать.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 6 октября 2016, 22:37

      На арбитра С.Иванова я обратил внимание пару лет назад на матче Терек - Рубин. Арбитр из кожи вон лез, не позволяя Рубину выиграть. Матч закончился со счётом 1:1. После этого я специально слежу за этим арбитром и у меня сложилось мнение, что помимо невысокой квалификации он ещё и старательно держит нос по ветру, зная кого можно засудить, а с кем не стоит связываться. В этом сезоне он не дал чистый пенальти в ворота Анжи в выездном матче Спартака, хорошо что красно-белые победили не смотря ни на что.

      -2
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      Рейтинг: +5926

      Павелий 6 октября 2016, 22:29

      По-моему, у него не несчастный случай, а новая квартира от Газпрома.

      0
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