Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Зобнин: «Если арбитра отстранят на несколько игр, то очки «Спартаку» никто не вернет»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказал мнение о работе арбитров в матче 9-го тура чемпионата России против «Зенита».

    – После матча «Зенит» – «Спартак» только и слышно было, что «судья убил «Спартак». Ваше мнение?

    – Не хочу оценивать судейство, пусть наши руководители об этом говорят. Могу только оценить игру своей команды. Мы сыграли с «Зенитом» достаточно хорошо, игра была ничейная. И мячом мы владели больше, и моменты создавали. Для гостевого матча в Санкт-Петербурге мы показали достойный футбол.

    – Третий гол надломил «Спартак»?

    – Нет. Мы чувствовали, что можем прибавить, и в принципе сделали это. Но после четвертого мяча в наши ворота все стало ясно.

    – Было ли удаление у Доменико Кришито, когда он фолил на Квинси Промесе?

    – Да. Много кто увидел этот момент, но судья не увидел. В футболе такое бывает, когда очевидный момент не замечается арбитром. Я не хочу придавать значения судейству в матче с «Зенитом». Мое дело – играть в футбол, помогать команде добиваться результата. Про судейство уже столько сказано, что мое мнение уже ничего не изменит. Если, например, арбитра отстранят на несколько игр, то очки же «Спартаку» никто не вернет.

    – Предвзято ли вообще судят «Спартак» в чемпионате России? Как вы это видите с поля?

    – Что касается моментов со мной. В кубковом матче с хабаровским СКА соперник в подкате сзади с прямой ноги «летит» мне в икру. Я подхожу к судье и спрашиваю: разве это не красная карточка? Он говорит: нет. Я отвечаю: посмотрите повтор потом. В матче с «Уфой» не дали очевидный пенальти в ворота противника. Все все прекрасно видят. Как сказал Денис Глушаков, стыдно, конечно, за все это.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.10.2016 12:09
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12

      muromen 6 октября 2016, 16:06

      Что-то он стал часто мелькать в интервью!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 6 октября 2016, 14:57

      не очки вам а в ачко

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 6 октября 2016, 14:55

      достали уже плакаться..команда плять стала((( еслиб вместо спартака был бы амкар или томь...как думаете был бы такой ажиотаж среди аналитиков еще..нет!! а тут отговорка будет судьи не дали чемпионство и на будущее попробуйте против нас свистнуть...поднимем весь мир плять..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 6 октября 2016, 14:27

      А вы эти очки и не заслужили.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2403

      baden69 6 октября 2016, 14:07

      Для того, чтобы вернуть очки, их нужно было сначала иметь, а у Спартака в этой игре очков и не было, а статистика владения мячом не говорит совершенно ни о чем. Можно владеть мячом 90% времени, столько же проводить на чужой половине поля и при этом один раз пропустить атаку, получив в ней гол в свои ворота, в итоге проиграв. Очки начисляются за победу, а не за "красивую игру".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2527

      Чермындыр 6 октября 2016, 13:57

      Что бы что-то вернуть, это что-то надо сначала отнять, и чтобы в свою очередь это что-то изначально было у того, у кого отняли. У Спартака очков в матче с Зенитом не было, соответственно и возвращать нечего. Если бы футболисты были сообразительными людьми - они бы это понимали.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6049

      GoldPlayFIFARus9 6 октября 2016, 13:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      О каких очках ты говоришь? Вы и так беспросветно проёб*вали... Оба пенальти чистейшие,играть надо было,А не спорить с судьёй из-за возможного фола в центре поля

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -584

      B_A_IV 6 октября 2016, 13:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      играй в футбол ....
      однако это болезнь журналюг подкидывать темы... думаю всё было сказано после окончания матча на эмоциях, а журналюги тему разносят на две недели , рейтинг им нужен

      -7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11370

      alp 6 октября 2016, 13:18

      Зенит рвал спам как тузик грелку. о каких очках говорят все эти москвокраснобелые?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      ZzzzzzzzZzzzzzzz 6 октября 2016, 13:17

      Какие очки должны вернуть? Еще нолик прибавить? На тот момент Спартак проигрывал

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11