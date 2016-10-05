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    Саундерс: «Ширер не играл за деньги. Ему предлагали большой контракт просто так, а он отказался»

    Бывший тренер «Ньюкасла» Дин Саундерс, работавший в штабе Грема Сунесса, рассказал об уходе из команды Алана Ширера.

    «Я никогда этого не забуду. Каждый день с нами тренировался Стивен Тэйлор – защитник, которому тогда было 17 или 18 лет. Он справлялся с Ширером, как с манекеном, изматывал его.

    Грем предложил Алану новый контракт и сказал: «Слушай, тебе не нужно будет играть. Вот контракт, сыграй пару раз, а потом просто будешь следить за атмосферой в раздевалке».

    Но Алан сказал: «Нет, я не могу смотреть на себя в зеркало. Я знаю, что мои ноги уже не те. Раз меня выматывает молодой парнишка, то пора собирать вещи».

    Алан не играл за деньги. Ему предложили контракт – большой контракт – и он мог даже не играть. А он сказал: «Нет, я не смогу жить с собой, если соглашусь», – рассказал Саундерс.

    Источник: Mirror.co.uk

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    05.10.2016 23:25
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