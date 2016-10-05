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    Покеттино: «Победа над «Манчестер Сити» – это лишь три очка, но мы должны с умом ее использовать»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился размышлениями о важности победы в матче седьмого тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:0).

    «Мы должны быть умны. Это только начало сезона. Игра была хорошей, но мы должны использовать ее, чтобы стать еще лучше. Это пример, который мы должны использовать.

    Я счастлив, но это всего лишь три очка. «Тоттенхэм» – большой клуб, мы должны быть амбициозны. В конце сезона мы должны быть в числе претендентов на титулы – такова наша цель», – сказал Покеттино.

    Источник: Squawka Football

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    05.10.2016 20:32
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