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    Коман может вернуться в «Ювентус» по окончании сезона

    Полузащитник «Ювентуса» Кингсли Коман, выступающий на правах аренды в «Баварии», может вернуться в стан итальянского клуба по окончании сезона.

    Французский вингер был арендован немцами на два года за 7 миллионов евро. Сумма выкупа прав на футболиста обозначена в размере 21 миллиона евро. Инициатором сделки был Хосеп Гвардиола, но после назначения на пост рулевого «Баварии» Карло Анчелотти, 20-летний игрок не отмечался результативными действиями.

    Именно поэтому немцы планируют вернуть футболиста обратно в «Ювентус».

    Источник: Football Italia

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    04.10.2016 16:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 4 октября 2016, 22:55

      пепка его к себе в мс заберет

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