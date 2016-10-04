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  • Тихонов: «Сорвал голос и заработал ангину во время матча с ЦСКА»

Тихонов: «Сорвал голос и заработал ангину во время матча с ЦСКА»

4 октября 2016, 15:04
2

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов заявил, что после победы в рамках 1/16 Кубка России над ЦСКА (2:1) сорвал голос и заболел ангиной.

«После победы внутри была радость и такое опустошение, будто как футболист потратил много сил. Сорвал голос, заработал ангину, болел, только вылечился. Чувство того, что мы сделали для города, что подарили счастье людям. Пускай даже на один, на два дня, но счастье. Чем больше будет счастливых людей ходить, не угрюмых, не скучных, тем будет легче нам самим», – цитирует Тихонова телекомпания «Енисей».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Енисей ЦСКА Тихонов Андрей
Комментарии (2)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1475584478
Молодец, Андрей, успехов тебе! Однако в этих рассуждения закралась одна маленькая закавыка. Сибиряков-то вы осчастливили - факт! Но вместе с тем многим болелам ЦСКА настроение-то подпортили. И потому сложно сказать, кого в итоге оказалось больше - счастливых или несчастных)).
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за ЦСКА с 1980г
1475864072
Молодец Андрей-молодец Енисей!! Желаю вам встретиться со СКА Хабаровск в финале.Лично приеду.
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