Косиельни: «Мы все должны уважать решение судьи»

если честно, то когда я смотрел первый раз повтор, показалось, что мяч попал ему в лицо и от лица залетел в ворота. с другого ракурса кажется, что рукой забил. Поэтому вполне возможно, что судья просто стоял так, что не смог точно определить, была рука или нет, или же ему показалось, как и мне, что от лица залетел мяч. Там довольно спорный момент получился, да и к тому же, там явная ошибка защей, если уж не то пошло.
Защитник «Арсенала» Лоран Косиельни стал соавтором победного гола на 92-й минуте в матче английской Премьер-лиги против «Бернли» (1:0). Он не стал брать на себя ответственность, отдав на откуп это решение судье встречи.
«Я не уверен, коснулся ли я мяча рукой или нет, но судья гол зачитал, и мы должны уважать его решение. Этот матч для нас получился тяжелым. Мы всю игру продолжали наседать, шли вперед, чтобы победить, и в итоге добились своего», – сказал Косьельни.
После семи туров «Арсенал» имеет в своем активе 16 очков, располагаясь на третьей строчке в турнирной таблице.