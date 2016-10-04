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    Косиельни: «Мы все должны уважать решение судьи»

    Защитник «Арсенала» Лоран Косиельни стал соавтором победного гола на 92-й минуте в матче английской Премьер-лиги против «Бернли» (1:0). Он не стал брать на себя ответственность, отдав на откуп это решение судье встречи.

    «Я не уверен, коснулся ли я мяча рукой или нет, но судья гол зачитал, и мы должны уважать его решение. Этот матч для нас получился тяжелым. Мы всю игру продолжали наседать, шли вперед, чтобы победить, и в итоге добились своего», – сказал Косьельни.

    После семи туров «Арсенал» имеет в своем активе 16 очков, располагаясь на третьей строчке в турнирной таблице.

    Источник: Skysports

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    04.10.2016 08:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +792

      JI e x a 5 октября 2016, 11:43

      если честно, то когда я смотрел первый раз повтор, показалось, что мяч попал ему в лицо и от лица залетел в ворота. с другого ракурса кажется, что рукой забил. Поэтому вполне возможно, что судья просто стоял так, что не смог точно определить, была рука или нет, или же ему показалось, как и мне, что от лица залетел мяч. Там довольно спорный момент получился, да и к тому же, там явная ошибка защей, если уж не то пошло.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 4 октября 2016, 14:15

      Ещё бы он другое сказал, беспринципная Коселла...

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 4 октября 2016, 08:51

      Коснулся бесспорно

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