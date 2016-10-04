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    Эррера впервые в карьере приглашен в сборную Испании

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера получил приглашение в сборную Испании на игры отборочного раунда ЧМ-2018, информирует официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации. В национальной команде игрок заменит хавбека «Атлетико» Сауля, получившего травму в поединке седьмого тура Примеры против «Валенсии» (2:0). Отметим, что для 27-летнего футболиста этот вызов в состав «красной фурии» стал первым в карьере.

    Напомним, Испании шестого октября предстоит встретиться с Италией, а девятого октября подопечные Хулена Лопетеги проведут матч с Албанией.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2016 01:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 4 октября 2016, 02:40

      Не такой уж и хороший футболист... у испание на его позици много хороших игроков

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