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Чемпионат мира может быть расширен до 48 команд

3 октября 2016, 23:48
16

Руководство ФИФА рассматривает возможность увеличения количества участников чемпионата мира до 48 команд, сообщил глава организации Джанни Инфантино.

«Идея такова, что 16 команд будут автоматически попадать в групповой раунд, а остальные 32 будут бороться за это право в отборочном раунде плей-офф. Таким образом, чемпионат мира по-прежнему будет состоять из 32-х команд, но возможность попробовать свои силы среди сильнейших получат 48 сборных. В данный момент идет обсуждение, а окончательно ФИФА определится с этим вопросом к 2017 году. Из всех вариантов мы выберем самый оптимальный», – приводит слова Инфантино Times Of Malta.

Источник: Бомбардир.ру
Весь мир Инфантино Джанни
Комментарии (16)
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VikNMar
1475528614
Зачем 48 , давай сразу весь мир и играть 4 года ............. Раньше было 16 - самый лучший вариант .
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Михас007
1475528727
было бы хорошо
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Texac777
1475529714
Туфта получиться
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Pres Arsenal
1475530233
Маразм крепчал... Хотя я бы лучше подумал на их месте чтобы ЧМ и ЧЕ проводить хотя бы 1 раз в 2 года.Можно например ЧМ проводить по четным годам,а ЧЕ-по нечетным,а то за 4 года может многое изменится в европейском и мировом футболе для сборных.
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Ailend
1475530917
нафига тогда отбор нужен? не пойму. Го сразу след. с 2020 г. ЧМ мира тупо проводить со всеми сборными...
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GoldPlayFIFARus9
1475530976
Да кули мелочиться то? Делайте тогда уж сразу же на 256,и пох что стран всего около 220,сделаете новые Гибралтары с Косово.Может заодно Новороссию присоедините,и будет одна большая,дружная квалификация,вместо нормального ЧМ
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Павелий
1475542250
Оптимальный - это уже превосходная степень. Либо Инфантино не знает, либо переводчик.
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ZhenjaSAB
1475551062
Бедная страна-организатор!
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Томь вперёд
1475551480
Изменение ради измнения...
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Black Giz
1475554416
Мир дураками полон.
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