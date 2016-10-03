Чемпионат мира может быть расширен до 48 команд

Руководство ФИФА рассматривает возможность увеличения количества участников чемпионата мира до 48 команд, сообщил глава организации Джанни Инфантино.

«Идея такова, что 16 команд будут автоматически попадать в групповой раунд, а остальные 32 будут бороться за это право в отборочном раунде плей-офф. Таким образом, чемпионат мира по-прежнему будет состоять из 32-х команд, но возможность попробовать свои силы среди сильнейших получат 48 сборных. В данный момент идет обсуждение, а окончательно ФИФА определится с этим вопросом к 2017 году. Из всех вариантов мы выберем самый оптимальный», – приводит слова Инфантино Times Of Malta.