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    Шевченко: «Украина намерена взять шесть очков в матчах с Турцией и Косово»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что рассчитывает только на победу в предстоящих отборочных встречах к чемпионату мира-2018 с Турцией и Косово. При этом специалист отметил, что в группе нет слабых соперников. Матчи состоятся шестого и девятого октября соответственно.

    «У нас два матча, были вызваны 25 человек. Все будут постоянно с нами, но некоторым придется пойти на трибуну, потому что не всем хватит места в заявке. Но на следующий матч уже, возможно, будет ротация. Посмотрим, как мы сыграем первый матч.

    Все больше и больше информации доходит о Косово. Они дозаявляют игроков. К сожалению, о таких командах всегда мало информации. Мы посмотрели те матчи, которые они провели, проанализировали их. О неудачах не хочу даже думать. Шесть очков в двух матчах – это идеальный вариант.

    Каждая игра важна для нас – и с Турцией, и с Косово. О расслабленности на Косово и мысли не должно быть. Здесь нет слабых соперников, все хорошие команды. Этим эта группа и сложна», – сказал Шевченко.

    Источник: ua.tribuna

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    03.10.2016 20:59
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