Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    На матче сборных России и Коста-Рики ожидается аншлаг

    Генеральный директор «Краснодара» Владимр Хашиг в преддверии товарищеского матча между сборными России и Коста-Рики обратился к болельщикам. Напомним, что встреча, которая пройдет 9 октября, станет первой на новом стадионе «быков».

    «Хочу обратиться к болельщикам и пригласить их на встречу сборных России и Коста-Рики. Мы будем очень рады видеть вас на трибунах, но прошу вас прийти в день игры на стадион пораньше, хотя бы за час до ее начала. Это будет первый матч на новой футбольной арене, ожидается аншлаг, и мы не хотели бы, чтобы в связи с этим болельщики испытали бы какие-либо неудобства при проходе на стадион.

    Со своей стороны мы обещаем приложить максимум усилий для того, чтобы пришедшим на футбол людям было максимально комфортно и уютно, но прошу отнестись к моей просьбе с пониманием и приехать на стадион заблаговременно.

    Мы не планируем каких-то торжеств по поводу открытия нашего нового стадиона. О том, что 9 октября нам предстоит принять матч сборной России, мы узнали относительно недавно, и все свои усилия, всю энергию сосредоточили на том, чтобы достойно подготовить стадион к этой важной игре. Ждем всех вас в гости на нашем стадионе!» – сказал Хашиг.

    Источник: ФК «Краснодар»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.10.2016 18:27
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 3 октября 2016, 21:11

      На узбекского судью все придут смотреть!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 3 октября 2016, 18:34

      С почином!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11