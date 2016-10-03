Сборная России проведет в декабре товарищеский матч с Македонией в Турции

Да нормальные команды. С ними уже играли. Александр Епуряну помнится ничью принёс своей команде в матче с нашей сборной. Так что правильно. На них народу много не соберётся, так что пусть турки да курортники смотрят.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что этой зимой национальная команда сыграет в товарищеских матчах с Македонией и Молдавией.
«Нам поступили предложения от сборных Македонии и Молдавии провести товарищеские матчи в декабре и феврале соответственно; в декабре мы точно сыграем с Македонией, насчет февраля посоветуемся в ноябре на заседании. Это зависит от клубов: они тоже будут на сборах, чтобы не отрывать их от производства, они должны дать добро. Разговор не идет о том, просим мы или нет, есть инициатива, которую нужно обсудить и принять правильное решение.
На декабрьский матч клубы приняли предложение. В сборную будут вызываться игроки, которые не принимают участия в еврокубках. Правильно бы было, чтобы футболисты, которые стучатся в сборную, имели шанс себя проявить. С Македонией сыграем в Турции, с Молдавией, наверное, там же», – сказал Черчесов.