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    Сборная России проведет в декабре товарищеский матч с Македонией в Турции

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что этой зимой национальная команда сыграет в товарищеских матчах с Македонией и Молдавией.

    «Нам поступили предложения от сборных Македонии и Молдавии провести товарищеские матчи в декабре и феврале соответственно; в декабре мы точно сыграем с Македонией, насчет февраля посоветуемся в ноябре на заседании. Это зависит от клубов: они тоже будут на сборах, чтобы не отрывать их от производства, они должны дать добро. Разговор не идет о том, просим мы или нет, есть инициатива, которую нужно обсудить и принять правильное решение.

    На декабрьский матч клубы приняли предложение. В сборную будут вызываться игроки, которые не принимают участия в еврокубках. Правильно бы было, чтобы футболисты, которые стучатся в сборную, имели шанс себя проявить. С Македонией сыграем в Турции, с Молдавией, наверное, там же», – сказал Черчесов.

    Источник: ТАСС

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    03.10.2016 14:58
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 3 октября 2016, 17:56

      Да нормальные команды. С ними уже играли. Александр Епуряну помнится ничью принёс своей команде в матче с нашей сборной. Так что правильно. На них народу много не соберётся, так что пусть турки да курортники смотрят.

      0
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      Рейтинг: +1294

      SPbZenit12 3 октября 2016, 17:42

      Когда уже будет сильный соперник?)

      0
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      Рейтинг: +25

      LIZA1998 3 октября 2016, 16:34

      Слабенькая команда!

      0
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua 3 октября 2016, 16:32

      Допустим Турция...
      Но, Македония сюда не вписывается, может он по глобусу чуть-чуть не нашел Грецию или не добрался до Италии с Австрией?... Ну или Хорватию хотел найти..
      не знаю

      0
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      Рейтинг: +3023

      Nesterenko 3 октября 2016, 15:28

      Зачем в Турции???

      0
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      Рейтинг: +3470

      FRZZ > Nesterenko 3 октября 2016, 17:25

      Потому, что сборы будут проводиться в Турции, там самые лучшие условия для этого.

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      Рейтинг: +3023

      Nesterenko > FRZZ 4 октября 2016, 00:27

      У нас есть Сочи для сборов. А Краснодар для матча. А играть товарки в стране, где идет война, по политическим интересам - это антифутбол.

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      Рейтинг: +751

      justozavr 3 октября 2016, 15:17

      у нас есть Ростов, Краснодар, Сочи наконец, тем более стадион в Сочи по всем правилам должны сдать в декабре, почему не провести там матч?... без болельщиков смотреть на это будет совсем не интересно

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 3 октября 2016, 15:02

      О! Вот они топ державы с которыми Мутко договорился! Так держать товарищ Мудко!

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