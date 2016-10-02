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    Лига 1. «Марсель» не смог удержать победу над «Анжером»

    В матче 8-го тура Лиги 1 «Анжер» принимал на своем поле «Марсель». Встреча завершилась со счетом 1:1, хозяева поля сумели отыграть на 93-й минуте. Мячом отметился Пьеррик Капелле.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 10-й тур

    Анжер – Марсель – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Товен, 64; 1:1 – Капелле, 90.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2016 18:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 2 октября 2016, 19:03

      Давно уже пора запомнить, а лучше уяснить, что нет команды "Анжер", а есть "Анже". Иначе подобные заголовки звучат примерно так, как если бы две иномарки соревновались в скорости, а мы потом прочли:
      "Ренаулт" одержал верх над "Шевролетом", т.к. водитель последнего перед заездом выпил бутылку "Бордеаукса".

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