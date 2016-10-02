Лига 1. «Марсель» не смог удержать победу над «Анжером»

Давно уже пора запомнить, а лучше уяснить, что нет команды "Анжер", а есть "Анже". Иначе подобные заголовки звучат примерно так, как если бы две иномарки соревновались в скорости, а мы потом прочли:
"Ренаулт" одержал верх над "Шевролетом", т.к. водитель последнего перед заездом выпил бутылку "Бордеаукса".
В матче 8-го тура Лиги 1 «Анжер» принимал на своем поле «Марсель». Встреча завершилась со счетом 1:1, хозяева поля сумели отыграть на 93-й минуте. Мячом отметился Пьеррик Капелле.
Чемпионат Франции. Лига 1. 10-й тур
Голы: 0:1 – Товен, 64; 1:1 – Капелле, 90.