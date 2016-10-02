Лига 1. «Марсель» не смог удержать победу над «Анжером»

В матче 8-го тура Лиги 1 «Анжер» принимал на своем поле «Марсель». Встреча завершилась со счетом 1:1, хозяева поля сумели отыграть на 93-й минуте. Мячом отметился Пьеррик Капелле.



Чемпионат Франции. Лига 1. 10-й тур

Анжер – Марсель – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Товен, 64; 1:1 – Капелле, 90.

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