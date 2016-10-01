Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Пейчинович: «Нам катастрофически не везет. Один удар по нашим воротам – один гол»

    Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович прокомментировал результат матча девятого тура РФПЛ против «Арсенала» (1:1).

    – У нас были шансы победить. Получались неплохие прострелы, проходы по флангам, навесы со штрафных. В последнее время катастрофически не везет: соперник создает мало моментов, но в каждой игре пропускаем. Один удар по воротам – один гол. Нужно работать еще больше. Сейчас перерыв на игры сборных – будет больше времени подготовиться к следующей игре.

    – В конце все футболисты «Локо» упали на газон. Это от бессилия или от расстройства?

    – У нас есть силы, и мы можем играть еще лучше. Думаю, нужно двигаться в середине поля и навешивать на нападающих. Мы должны реализовывать свои моменты. Спасибо болельщикам, которые пришли и поддержали. В такой непростой момент важен каждый, – сказал Пейчинович.

    Источник: ФК «Локомотив»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2016 20:40
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3023

      Nesterenko 1 октября 2016, 23:25

      Да что же с вами такое? Че вы такого тренера подводите? Должны носиться как сумасшедшие, а играете как хлюпики!!! Позорище, не хотите вы просто ничего, похер на все. Результат делают всегда футболисты, а не Смородская!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11