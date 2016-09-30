Рамзан Кадыров: «Мы настаиваем, чтобы матчи ЧМ прошли в Грозном»

Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров выразил уверенность, что Северо-Кавказский округ способен принять матчи чемпионата мира–2018.

«Мы настаиваем, чтобы матчи ЧМ прошли в Грозном. Я думаю, что выберут наш регион резервным и это будет справедливо, потому что Северо-Кавказскому округу надо дать возможность провести хотя бы один матч. У нас есть все условия для этого – стадион, гостиницы.

Мы в запасе есть. Если вдруг у кого-то что-то не получится, мы всегда поможем», – заявил Кадыров.