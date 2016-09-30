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  • Рамзан Кадыров: «Мы настаиваем, чтобы матчи ЧМ прошли в Грозном»

Рамзан Кадыров: «Мы настаиваем, чтобы матчи ЧМ прошли в Грозном»

30 сентября 2016, 17:36
14

Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров выразил уверенность, что Северо-Кавказский округ способен принять матчи чемпионата мира–2018.

«Мы настаиваем, чтобы матчи ЧМ прошли в Грозном. Я думаю, что выберут наш регион резервным и это будет справедливо, потому что Северо-Кавказскому округу надо дать возможность провести хотя бы один матч. У нас есть все условия для этого – стадион, гостиницы.

Мы в запасе есть. Если вдруг у кого-то что-то не получится, мы всегда поможем», – заявил Кадыров.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
Комментарии (14)
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Aztec58
1475247558
Вишь, уже настаивает, а завтра - потребует, а послезавтра станет цесаревичем, ага.
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acer2003
1475250572
Мы, это кто ?
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Krics
1475250581
Правильно Рамзан.
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kykyi
1475250776
Это намек или ультиматум?
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yurdin
1475252993
Сочи-Северо-Кавказский округ.Разве не так?
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ivanthebest
1475263055
Вот кого обломали по мне не по делу, так это Краснодар... Там уже и стадион есть и инфраструктура развита, но мимо кассы непонятно почему. Зато в некоторых других городах, где до сих пор почти ничего нет, мы собираемся провести... Гениально!
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ДЖУZ
1475265710
одно знаю точно, бананы тут никто бы не кидал, мат бы не кричал, и полуголым никто бы не прыгал, у нас у дикарей такое не принято)))
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vladimir-7
1475315695
А почему бы и нет? И ещё Краснодар.
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СТАЛКЕР7
1475322464
я думаю фифа этого не одобрит
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BarStep
1475326321
Политически это было бы важно для нас всех, но "янки-фифа" этого ни когда не допустят...
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