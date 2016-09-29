Аршавин: «Моя карьера? У меня все получилось»

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин отметил, что доволен своей карьерой.

«Роман Широков описал свою карьеру в трех словах так: «У меня все получилось». Я готов подписаться под этой фразой и в отношении себя. А что будет дальше, посмотрим», – приводит слова Аршавина NIKE NEWS.

Ранее футболист заявил, что его возвращение в РФПЛ маловероятно, так как клубы, которые его интересуют, не станут с ним подписывать контракта.