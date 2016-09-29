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    Аршавин: «Моя карьера? У меня все получилось»

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин отметил, что доволен своей карьерой.

    «Роман Широков описал свою карьеру в трех словах так: «У меня все получилось». Я готов подписаться под этой фразой и в отношении себя. А что будет дальше, посмотрим», – приводит слова Аршавина NIKE NEWS.

    Ранее футболист заявил, что его возвращение в РФПЛ маловероятно, так как клубы, которые его интересуют, не станут с ним подписывать контракта.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.09.2016 18:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 сентября 2016, 20:41

      И он прав, чёрт подери. Играл, отлично играл, бабло лопатой грёб, многое видел, а ожидания болельщиков, да ... с ними болельщиками.

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