Аршавин: «Моя карьера? У меня все получилось»

И он прав, чёрт подери. Играл, отлично играл, бабло лопатой грёб, многое видел, а ожидания болельщиков, да ... с ними болельщиками.
Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин отметил, что доволен своей карьерой.
«Роман Широков описал свою карьеру в трех словах так: «У меня все получилось». Я готов подписаться под этой фразой и в отношении себя. А что будет дальше, посмотрим», – приводит слова Аршавина NIKE NEWS.
Ранее футболист заявил, что его возвращение в РФПЛ маловероятно, так как клубы, которые его интересуют, не станут с ним подписывать контракта.