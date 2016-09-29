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    Мутко: «Банан на поле в Ростове? У меня нет никакой официальной информации»

    Президент РФС Виталий Мутко подверг сомнению информацию о выброшенном на поле банане во время матча «Ростов»ПСВ (2:2) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Как отметил спортивный функционер, в протоколе встречи данный эпизод не зафиксирован.

    «Нечего комментировать, давайте разберемся сначала, откуда появилась эта информация. Нам не нужны враги. Я смотрел весь матч, и этот случай не зафиксирован в протоколе. У меня нет никакой официальной информации. Скриншот? Может, кто-то специально сделал его и выложил, у нас «друзей»-то много.

    Матч прошел в великолепной атмосфере, от организаторов встречи ничего не поступало: руки пожали и уехали, мужская борьба была. Мы сами в стране разгоним, а потом заинтересуется УЕФА, ФИФА, скриншоты всякие. Есть официальные вещи, которых пока что нет, мне надо разобраться в этой ситуации», – заявил Мутко.

    Первый матч Лиги чемпионов в Ростове. Почему это круто, но сыро

    Источник: Газета.ру

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    29.09.2016 12:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 29 сентября 2016, 17:30

      А он всегда скраю

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 29 сентября 2016, 17:28

      У тебя никогда нет официальной информации.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +767

      товрос 29 сентября 2016, 14:03

      по телеку никакого банана не показывали и коментаторы ничего не говорили об этом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen 29 сентября 2016, 13:05

      Есть официальные вещи, которых пока что нет

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 29 сентября 2016, 13:00

      Вот в этом плане Мутко конечно красавчик, чувствуется опыт доппинг-скандалов, отмытия ахулиарда бабла:
      "Какой такой банан? ни один нигер не пострадал, все нормально."

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