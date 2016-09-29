Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кавани и Суарес получили вызов в сборную Уругвая

    Тренерский штаб сборной Уругвая определился с составом на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018. 6 октября уругвайцы сыграют с Венесуэлой, 11 октября с Колумбией.

    вратари: Мартин Кампанья («Индепендьенте»), Гастон Гурусеага («Пеньяроль»), Фернандо Муслера («Галатасарай», Турция);

    защитники: Себастьян Коатес («Спортинг», Португалия), Диего Годин («Атлетико», Испания), Гастон Силва («Гранада», Испания), Федерико Рикка («Малага», Испания), Хорхе Фусиле («Насьональ»), Альваро Перейра («Серро Портеньо», Парагвай);

    полузащитники: Матиас Весино («Фиорентина», Италия), Эхидио Аревало Риос («Ягуарес Чьяпас», Мексика), Кристиан Родригез («Индепендьенте», Аргентина), Матиас Корухо («Сан-Лоренсо», Аргентина), Диего Лаксалт («Дженоа», Италия), Карлос Санчес («Монтеррей», Мексика), Джорджиан Де Арраскаэта («Крузейро», Бразилия), Николас Лодейро («Сиэтл Саундерс», США), Гастон Рамирес («Миддлсбро», Англия);

    нападающие: Эдинсон Кавани («ПСЖ», Франция), Абель Эрнандес («Халл Сити», Англия), Диего Ролан («Бордо», Франция), Кристиан Стуани («Миддлсбро», Англия), Луис Суарес («Барселона», Испания).

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.09.2016 11:49
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +231

      ВoВ 11 октября 2016, 16:53

      Ну прям наверное никто не ожидал)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 29 сентября 2016, 16:00

      диего ролан

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 29 сентября 2016, 13:11

      Типа новость? Само собой, игроки то бомбические. Правда Кавани стал мазилой, но это поправимо.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11