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    Калачев: «Наверное, мы все-таки приобрели очко, нежели потеряли три»

    По мнению хавбека «Ростова» Тимофея Калачева, его команда должна быть довольна результатом матча с ПСВ (2:2). Напомним, что встреча проходила в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

    «Наверное, мы все-таки приобрели очко, нежели потеряли три, ведь могли и проиграть. Но при этом есть неудовлетворенность. Хотелось победить. Почему не получилось? Мы допустили такие ошибки, которые нельзя делать в Лиге чемпионов. Нас наказали. В первом тайме мы сыграли агрессивно. Поджимали, прессинговали.

    Во втором немножко не хватило сил. Нам тяжело играть было в том же темпе весь матч. Возможно, поэтому показалось, что противник контролировал мяч больше. Будем разбираться. Лучше ли ПСВ «Аякса»? Не соглашусь. По игре команды примерно равные», — сказал футболист.

    Источник: Sportbox.ru

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    29.09.2016 10:39
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