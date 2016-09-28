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    Лига чемпионов. «Барселона» одолела «Боруссию» М, «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Селтиком»

    В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» одержала волевую победу над «Боруссией» М. На гол Торгана Азара каталонцы ответили точными ударами Арды Турана и Жерара Пике.

    Таким образом, «Барселона» набрала шесть очков, немецкий клуб остался с нулем баллов.

    В другой встрече этой группы «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Селтиком» – 3:3. Манкунианцы имеют четыре очка, «Селтик» – одно.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа C. 2-й тур

    Боруссия М (Германия) – Барселона (Испания) – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Азар, 34; 1:1 – Туран, 65; 1:2 – Пике, 74.

    Селтик (Шотландия) – Манчестер Сити (Англия) – 3:3 (2:2)

    Голы: 1:0 – Дембеле, 3; 1:1 – Фернандиньо, 12; 2:1 – Стерлинг, 20 ( в свои ворота); 2:2 – Стерлинг, 28; 3:2 – Дембеле, 47; 3:3 – Нолито, 55.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.09.2016 23:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +30

      Texac777 29 сентября 2016, 05:49

      Да без Месси Барса не та

      0
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      Рейтинг: +319

      alexfor 28 сентября 2016, 23:50

      нужен месси. креатива в атаке очень не хватает..

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 28 сентября 2016, 23:48

      Дали бой грандам! Селтик после позора собрался и доказал, что могут играть! Менхенглабаху не хватило.

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