«Челси» готов заплатить за Романьоли 50 миллионов

«Челси» не оставляет попыток приобрести защитника «Милана» Алессио Романьоли.

Минувшим летом лондонцы уже хотели подписать Романьоли, предлагая за него 35 миллионов евро, однако тогда «Милан» ответил отказом.

Сообщается, что в зимнее трансферное окно «Челси» готов сделать повторное предложение в размере 50 миллионов.

В этом сезоне Романьоли сыграл шесть матчей в Серии А. Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов.