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    «Челси» готов заплатить за Романьоли 50 миллионов

    «Челси» не оставляет попыток приобрести защитника «Милана» Алессио Романьоли.

    Минувшим летом лондонцы уже хотели подписать Романьоли, предлагая за него 35 миллионов евро, однако тогда «Милан» ответил отказом.

    Сообщается, что в зимнее трансферное окно «Челси» готов сделать повторное предложение в размере 50 миллионов.

    В этом сезоне Романьоли сыграл шесть матчей в Серии А. Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов.

    Источник: Football Italia

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    28.09.2016 22:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 29 сентября 2016, 09:47

      Зачем столько переплачивать или Конте только своих рассматривает под свою оборонительную схему. Хотя Абрамовичу виднее и только он будет решать стоит ли выделять на него или нет.

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