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Вместо Месси в сборную вызван Аларио

28 сентября 2016, 20:04

Главный тренер сборной Аргентины Эдгаро Бауса внес изменения в заявку команды на матчи отбора ЧМ-2018 против Перу и Парагвая.

Травмированного Лионеля Месси заменит нападающий «Ривер Плейта» Лукас Аларио. Кроме того, состав пополнился полузащитником Гидо Писарро, защитником Эмануэлем Масом и вратарем Мариано Андухаром. Покинули список полузащитники Аугусто Фернандес и Лукас Биглия.

Полностью заявка сборной Аргентины выглядит следующим образом:

Вратари: Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»), Науэль Гусман («Тигрес»), Мариано Андухар («Эстудиантес»).

Защитники: Мартин Демичелис («Эспаньол»), Матео Мусаккьо («Вильярреал»), Габриэль Меркадо («Севилья»), Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед»), Факундо Ронкалья («Сельта»), Рамиро Фунес Мори («Эвертон»), Эмануэль Мас («Сан-Лоренсо»), Пабло Сабалета, Николас Отаменди (оба – «Манчестер Сити»).

Полузащитники: Хавьер Маскерано («Барселона»), Анхель Ди Мария («ПСЖ»), Эвер Банега («Интер»), Матиас Краневиттер («Севилья»), Николас Гайтан («Атлетико»), Гидо Писарро («Тигрес»), Эрик Ламела («Тоттенхэм»).

Нападающие: Лукас Аларио («Ривер Плейт»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Анхель Корреа («Атлетико»), Лукас Пратто («Атлетико Минейро»), Гонсало Игуаин, Пауло Дибала (оба – «Ювентус»).

Источник: AFA
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Аргентина Месси Лионель
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