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    Колосков: «В России тема расизма стала неактуальна»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал высказывания полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, который остался разочарован решением ФИФА расформировать группу по борьбе с расизмом.

    «Трудно сделать какой-то выводы. Я же не Джанни Инфантино. Только он может объяснить, почему решил это сделать. Была группа, я слышал неоднократно выступления на совещаниях Яя Туре. Он, кстати, говорил всегда по делу. Но почему ее расформировали? Мне не ясно. Нужно посмотреть официальный пресс-релиз ФИФА. Чемпионат мира в России здесь не причем. Он состоится через два года только.

    Думаю, у нас в последнее два года тема расизма вообще никак не звучит. Были, конечно, отдельные случаи – с Халком. Так что эта тема стала неактуальна. Другое дело, что и забывать про нее тоже нельзя. Нужно держать руку на пульсе», – сказал Колосков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.09.2016 14:51
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 30 сентября 2016, 18:11

      В России этой темы вааще нет. Зато есть другие, о которых говорить не принято.

      -1
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 28 сентября 2016, 20:54

      Сначала прочитал: «В России сила тьмы победила силу света». Подумал: "Прав мужик".
      Потом внимательно посмотрел, еб-ть, опять х-ня.

      -1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 28 сентября 2016, 17:21

      А расизм это не наше явление. У нас живут десятки народов, языков, культур и религий. Это явление Европы ( или на данный момент - Еврозоны ). Вспомним туже ЮАР. Кто там "засветился?" Англосаксы. А теперь с Туманного Альбиона Я+Я Туре слезу пускает. На том краю деревни подымется волна - и нам отставать нельзя. У них спокойно, и у нас спокойно.
      Короче, со своим навозом разбирайтесь сами.

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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > +50/-50 28 сентября 2016, 18:13

      Я бы не спешил в выводами...!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > +50/-50 28 сентября 2016, 18:20

      Англосаксы. во времена апартеида в ЮАР, ввели в отношении последней санкции, международную изоляцию. И во многом их усилиям режим апартеида пал, учи историю.

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > +50/-50 28 сентября 2016, 19:01

      Для справки, режим апартеида установили не англы и не саксы, а буры. Потомки именно тех эмблему чьего клуба ты поместил на аватарку, то есть голландцев. И зря минусишь, нехорошо.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > +50/-50 30 сентября 2016, 18:16

      ЮАР - это прежде всего буры (голландцы и немцы, а уж вторые - англосаксы, ага.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 28 сентября 2016, 16:04

      Неактуальна? Да ты почитай футбольные сайты, хотя бы "Бомбардир"

      -2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > kykyi 28 сентября 2016, 17:01

      Поздравляю с победой на выборах.

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Тraumtanzеr 28 сентября 2016, 17:26

      Зря ерничаешь, ты тоже проиграл. В одной лодке плывем.

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