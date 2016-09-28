Еременко: «Шансы на выход в плей-офф ЛЧ у ЦСКА остаются»

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко остался разочарован итоговым результатом матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (0:1). По словам 29-летнего финна, шансы на выход в плей-офф турнира у армейцев остаются.

«Конечно, мы расстроены, ведь рассчитывали на большее. Впрочем, шансы на выход в плей-офф остаются, все в наших руках, не будем падать духом», – заявил Еременко.

Напомним, что в следующем матче групповой стадии ЛЧ ЦСКА сыграет с «Монако».