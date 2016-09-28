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    Еременко: «Шансы на выход в плей-офф ЛЧ у ЦСКА остаются»

    Полузащитник ЦСКА Роман Еременко остался разочарован итоговым результатом матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (0:1). По словам 29-летнего финна, шансы на выход в плей-офф турнира у армейцев остаются.

    «Конечно, мы расстроены, ведь рассчитывали на большее. Впрочем, шансы на выход в плей-офф остаются, все в наших руках, не будем падать духом», – заявил Еременко.

    Напомним, что в следующем матче групповой стадии ЛЧ ЦСКА сыграет с «Монако».

    Источник: УЕФА

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    28.09.2016 14:41
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 28 сентября 2016, 20:15

      Без форварда ЛЧ этом году ни че не светить еще Дзагоева потеряли! Лучше 4 место и все силы на РФПЛ!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +793

      Dimonadze 28 сентября 2016, 20:07

      ХА-ХА-ХА! Каждый год такое слышно, а потом опять 4-е место.
      А если серьёзно, то они достали расстраивать людей. Когда уже избавятся от комплекса этого? Когда перестанут бояться больших команд?

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 сентября 2016, 19:31

      Никаких шансов у вас не было, нет и не будет, ага, 4-е место и прощай ЛЕ.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 28 сентября 2016, 18:48

      Шансы будут если с Монако 4 очка возьмут

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 28 сентября 2016, 17:16

      Надежды юношей питают...
      Когда они в футбол играют...
      Футбол, а не когда катают мяч,
      "Ковбой" не сможет вас запрячь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +345

      Totti11 28 сентября 2016, 16:50

      Как сказал Ваш тренер Роман, "А с какой это стати мы должны из группы выходить? Мы никому ничего не должны" Так что крепитесь болельщики ЦСКА, Слуцкий интригу убил заранее, а теперь подтверждает свои слова!

      4
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      Рейтинг: +74

      koka7751 28 сентября 2016, 16:37

      Эти "запорожцы" со своими причёсками, уже всех достали. А Ерёма вообще туповатый игрок.

      1
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      Рейтинг: +1289

      каа 28 сентября 2016, 16:36

      Эххх Рома.. что ж вы встали во втором тайме... ведь играли же в первом..- даже забить могли.. и не раз...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 28 сентября 2016, 16:09

      шанс всегда есть

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda 28 сентября 2016, 15:28

      Эти шансы уже сейчас поют романсы!

      0
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