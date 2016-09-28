Восемь тренеров АПЛ подозреваются в коррупции

Британские журналисты провели расследование, благодаря которому выяснилось, что восемь тренеров из английской Премьер-лиги, которые работают в клубах на данный момент или работали ранее, подозреваются в коррупции.

Сообщается, что специалисты брали «откаты» за содействие в трансферах. Некоторые из тренеров также имели специальные счета за границей, где скрывали свои незаконно заработанные средства.

Напомним, ранее из-за коррупции из сборной Англии ушел главный тренер Сэм Эллардайс.