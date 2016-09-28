Мини-футбол. Сборная России впервые вышла в финал чемпионата мира

Сборная России по мини-футболу в полуфинальном матче чемпионата мира-2016, проходящего в Колумбии, обыграла команду Ирана. Счет в игре открыл на 14-й минуте Дмитрий Лысков. Иранцы до перерыва ответили ответным мячом.

После перерыва россияне забили ее трижды – отличились Сергей Абрамов, Владислав Шаяхметов и Иван Чишкала. Соперники подопечных Сергея Скоровича смогли сократить отставание до минимума, но не более того. Сборная России мини-футболу впервые в истории вышла в финал чемпионата мира. В решающем матче россияне сыграют с победителем пары Аргентина – Португалия. Финальный матч пройдет 1 октября и начнется в 22:30 по Москве.

Чемпионат мира-2016. Полуфинал

Россия – Иран – 4:3 (1:1) текстовая трансляция

Голы: 1:0 – Лысков, 14, 1:1 – Эсмаэилпур, 17; 2:1 – Абрамов, 23; 2:2 – Хассанзаде, 29; 3:2 – Шаяхметов, 30; 4:2 – Чишкала, 39; 4:3 – Джавид, 40