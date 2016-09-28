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Мини-футбол. Сборная России впервые вышла в финал чемпионата мира

28 сентября 2016, 08:32
27

Сборная России по мини-футболу в полуфинальном матче чемпионата мира-2016, проходящего в Колумбии, обыграла команду Ирана. Счет в игре открыл на 14-й минуте Дмитрий Лысков. Иранцы до перерыва ответили ответным мячом.

После перерыва россияне забили ее трижды – отличились Сергей Абрамов, Владислав Шаяхметов и Иван Чишкала. Соперники подопечных Сергея Скоровича смогли сократить отставание до минимума, но не более того. Сборная России мини-футболу впервые в истории вышла в финал чемпионата мира. В решающем матче россияне сыграют с победителем пары Аргентина – Португалия. Финальный матч пройдет 1 октября и начнется в 22:30 по Москве.

Чемпионат мира-2016. Полуфинал

Россия – Иран – 4:3 (1:1) текстовая трансляция

Голы: 1:0 – Лысков, 14, 1:1 – Эсмаэилпур, 17; 2:1 – Абрамов, 23; 2:2 – Хассанзаде, 29; 3:2 – Шаяхметов, 30; 4:2 – Чишкала, 39; 4:3 – Джавид, 40

Источник: Бомбардир.ру
Мини-футбол
Комментарии (27)
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С-Пб on-line
1475041424
Красавцы! Удачи!
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лёха72
1475043998
молодцы.должны становится чемпионами
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Munez89
1475044155
В пляжный футбол умеем, в мини футбол умеем, в футбол среди бомжей умеем, в 8*8 умеем, в футбол на болотах умеем, а в большой мы не умеем Совпадение, не думаю!
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Kosmotoga
1475044196
29го сентября играет пара аргентина-португалия ,узнаем соперника.В любом случае это уже успех.К тому же наконец то по пути испанцев обыграли.Никогда не обыгрывали.
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Андрей Ермошин
1475046155
ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ!!!! Футзал и пляжный футбол, вот на кого надо равняться "звездам" из большого футбола.
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dimsok
1475048273
Просто красавы!!!
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КАРАТ
1475049409
Молодцы
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TERIA-76
1475050268
Молодцы! Ждем победы в финале!
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Dimon013
1475053189
Ура!! Красавцы!!! Удачи в финале!
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яйва-яйва
1475054051
Впервые!!! МОЛОДЦЫ!!!
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