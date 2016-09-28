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    Мини-футбол. Сборная России впервые вышла в финал чемпионата мира

    Сборная России по мини-футболу в полуфинальном матче чемпионата мира-2016, проходящего в Колумбии, обыграла команду Ирана. Счет в игре открыл на 14-й минуте Дмитрий Лысков. Иранцы до перерыва ответили ответным мячом.

    После перерыва россияне забили ее трижды – отличились Сергей Абрамов, Владислав Шаяхметов и Иван Чишкала. Соперники подопечных Сергея Скоровича смогли сократить отставание до минимума, но не более того. Сборная России мини-футболу впервые в истории вышла в финал чемпионата мира. В решающем матче россияне сыграют с победителем пары Аргентина – Португалия. Финальный матч пройдет 1 октября и начнется в 22:30 по Москве.

    Чемпионат мира-2016. Полуфинал

    Россия – Иран – 4:3 (1:1) текстовая трансляция

    Голы: 1:0 – Лысков, 14, 1:1 – Эсмаэилпур, 17; 2:1 – Абрамов, 23; 2:2 – Хассанзаде, 29; 3:2 – Шаяхметов, 30; 4:2 – Чишкала, 39; 4:3 – Джавид, 40

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.09.2016 08:32
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 28 сентября 2016, 12:16

      Браво ребята!!!! После разгрома испанцев никто не соперник! Удачи в финале! Вперёд Россия!!!

      1
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 28 сентября 2016, 12:14

      Впервые!!! МОЛОДЦЫ!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 28 сентября 2016, 11:59

      Ура!! Красавцы!!! Удачи в финале!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 28 сентября 2016, 11:11

      Молодцы! Ждем победы в финале!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 28 сентября 2016, 10:56

      Молодцы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      dimsok 28 сентября 2016, 10:37

      Просто красавы!!!

      2
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      Рейтинг: +1811

      gor77 28 сентября 2016, 10:29

      Голы шикарные!!! Теперь финал!!! МОЛОДЦЫ!!! УДАЧИ!!!

      1
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 28 сентября 2016, 10:02

      ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ!!!! Футзал и пляжный футбол, вот на кого надо равняться "звездам" из большого футбола.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Андрей Ермошин 28 сентября 2016, 11:12

      Мы ещё чемпионы мира по футболу на болоте. Без юмора, есть такой вид спорта.

      1
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      Рейтинг: +1521

      zarsm 28 сентября 2016, 09:56

      Красавцы. Даже то что Испанию прошли, уже успех. А тут финал. Надо побеждать!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +357

      vavilon69 28 сентября 2016, 09:54

      должны ВЫИГРАТЬ! Нам по силам ЭТО сделать !

      1
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